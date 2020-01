Di Marzio: “Il Napoli forte su Politano: raggiunta l’intesa di massima con l’Inter”

Ore caldissime per ile mercato dell’Inter. Non solo infatti i molti nomi in entrata, da Young a Moses, passando obbligatoriamente per Eriksen, ma anche importanti movimenti in uscita. Primo tra tutti quello legato a Matteo Politano. Saltato lo scambio con Spinazzola, sembravano comunque riaperti i discorsi con la Roma per il trasferimento nella capitale, gradito al calciatore. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, intervenuto all’interno della trasmissione di Sky Sport, Calciomercato – L’Originale, nel futuro dell’esterno nerazzurro, potrebbe però esserci il Napoli. Queste le sue parole:

“Il Napoli vuole farsi un regalo: Matteo Politano. I partenopei sono tornati forti sull’esterno nerazzurro in queste ore e hanno raggiunto un’intesa di massima con l’Inter. Per acquisire a titolo definitivo il calciatore o comunque in prestito con obbligo senza condizioni. Una formula che la Roma al momento non garantisce. Operazione da 25 milioni di euro, già domani i partenopei cercheranno di trovare l’offerta economica con Politano. Il calciatore sperava nella Roma ma ha dato apertura ai partenopei. Vedremo se la Roma rilancerà o meno“.



