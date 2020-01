Mercato – Politano fuori dai convocati per stasera: Spinazzola verso l’Inter

Sono ore caldissime sul fronte Milano-Roma per ciò che riguarda lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. A dare conferma dello stato avanzato della trattativa è stato il sito gianlucadimarzio.com, secondo il quale questa sera l’esterno nerazzurro non verrà convocato per la sfida di Coppa Italia di stasera, a San Siro contro il Cagliari. Segnale che la trattativa procede spedita e potrebbe già chiudersi entro pochi giorni.

Nata a causa dell’infortunio di Nicolò Zaniolo, l’operazione è stata voluta fortemente dalla Roma, avallata dall’Inter che già nelle precedenti settimane aveva strizzato l’occhio al laterale sinistro giallorosso. A causa dei ripetuti guai al ginocchio sinistro di Asamoah, il club interista aveva già individuato in Ashley Young un papabile sostituto. Trattativa, quella col Manchester United, che a questo punto potrebbe tramontare.

