Porto, ecco un’altra pretendente per Telles: il Barcellona contatta il suo entourage

Il futuro di Alex Telles non sarà più al Porto, e potrebbe essere invece al Barcellona. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, ed al momento ha fatto sapere alla società di non voler rinnovare. Per questa ragione, i Dragoes vogliono evitare di perderlo a parametro zero, ed avrebbero deciso di metterlo sul mercato. Ai tanti club fin qui interessatosi a lui, tra i quali, secondo alcune voci, anche l’Inter e la Juve, se ne sarebbe aggiunto un altro.

Porto, su Telles piomba il Barcellona

Secondo quanto riporta Sport, infatti, anche il Barcellona avrebbe mosso i primi passi per provare a portare in Catalogna il terzino brasiliano. In particolare, la dirigenza blaugrana avrebbe effettuato i primi sondaggi, e sarebbe pronta anche a contattare l’entourage del giocatore nelle prossime ore per testare l’eventuale gradimento della soluzione. Il classe 1992 andrebbe ad aggiungersi alla batteria di esterni mancini della squadra di Quique Setién, che già conta un calciatore di livello mondiale come Jordi Alba. L’Inter, invece, avrebbe effettuato solo dei timidi sondaggi, poiché Antonio Conte, per il suo 3-5-2, predilige esterni con caratteristiche differenti, soprattutto dal punto di vista fisico.

