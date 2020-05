Pozzo: “Musso? Deve rimanere un altro anno a Udine. Su De Paul e Fofana…”

Nonostante non abbia mantenuto la stessa frequenza degli scorsi anni, l’Udinese si riconferma ancora una buona fucina di giovani talenti. Dei pezzi pregiati della propria rosa che potrebbero presto finire sul mercato, a partire da Juan Musso fino a Rodrigo De Paul e Fofana, ha parlato il proprietario del club Gianpaolo Pozzo nell’intervista concessa questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Tre profili che, tra l’altro, sono tutti stati accostati all’Inter in passato, anche se ad oggi è il nome del portiere argentino a suscitare maggiore interesse nel club nerazzurro. Ecco le parole del patron dell’Udinese:

Avete un campione come Rodrigo De Paul diventato titolare fisso della Nazionale argentina, ma forse manca un simbolo. Non varrebbe la pena di investire su un calciatore simbolo?

“Dovrei trovare un altro Totò Di Natale. Il sogno resta quello. Mica facile. Vede, Di Natale nel 2010 non andò alla Juve, rinunciammo a 30 milioni, ma ci ha ripagati con tutti i gol che ha fatto con la maglia dell’Udinese. Tante volte mi dico che vorrei tanto pescare un altro Di Natale”.

Avete sperato che potesse diventarlo Kevin Lasagna che è alla terza stagione in bianconero, ma finora di gol ne ha segnati in campionato soltanto 22…

“Di Natale è esploso tardi, a 28 anni. Lasagna ne compirà 28 ad agosto e ha tutte le potenzialità per esplodere. Io sento che ha questa possibilità. È già arrivato in Nazionale. Noi in lui crediamo molto”.

Dopo Samir Handanovic a Udine si vede la crescita e la progressione di un altro grande portiere, l’argentino Juan Musso. Che piace a tanti club. Il suo direttore sportivo, Pierpaolo Marino, gli consiglia di fare un altro anno in Friuli. Lei è d’accordo?

“Credo che Marino abbia assolutamente ragione. Musso è molto forte, ma deve stare un altro anno qui a Udine per completare totalmente la sua maturazione”.

Ci sono altri calciatori da vendere…. De Paul e Fofana scalpitano.

“Per questo la lunga sosta ci penalizza. Non possiamo lasciare fermi i nostri giocatori che sono un patrimonio. Così si svalutano”.

