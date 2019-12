Rakitic spegne le voci: “Felice e orgoglioso di giocare nel Barcellona. È il posto migliore per me”

Ivan Rakitic non lascerà il Barcellona. O almeno questo è quanto trapela dalle sue parole, del tutto accondiscendenti verso la causa e la squadra nella quale, a suo dire, vuole giocare anche nel futuro più prossimo. Così come Vidal, anche il croato era dato come in partenza nelle ultime settimane, ma a quanto pare il calciatore non è di questa idea. Ecco le sue parole, riportate a Sportske Novosti.

“Non penso a nient’altro che al Barcellona. Nel calcio devi essere preparato a tutto, ma la mia idea è restare qui. Sono felice e orgoglioso di giocare nel Barcellona, mi alleno di nuovo col sorriso e con tanta voglia di ritagliarmi il mio spazio in squadra. Sono determinato a fare del mio meglio per conquistare la fiducia di società, allenatore, compagni e tifosi. Se posso giocare, questo è sicuramente il posto migliore per me”, ha dichiarato.

