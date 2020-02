Dalla Spagna – Il Real Madrid piomba su Icardi: una contropartita proposta all’Inter

Sono diverse le ragioni per le quali il Real Madrid a fine stagione andrà dritto su Mauro Icardi, qualora l’argentino non dovesse essere riscattato dal Paris Saint Germain. Innanzitutto, l’esigenza di trovare un nuovo centravanti visto che Benzema è avanti con gli anni e Jovic non ha saputo dimostrare di poter essere all’altezza del ruolo. Ma anche per via della fama di ‘nemico di Messi’ che l’ex capitano dell’Inter si porta dietro e che già lo rende un calciatore ideale per l’ambiente blanco.

Secondo quanto riportato da Diario Gol in Spagna, Icardi non sarebbe rimasto colpito dal campionato francese e vorrebbe rientrare all’Inter dopo il prestito per trovare poi un’altra soluzione definitiva. Così, Florentino Perez potrebbe cogliere la palla al balzo e cercare di convincerlo al trasferimento a Madrid. L’idea è quella di proporre un’offerta da 60 milioni di euro, più una contropartita a scelta tra Jovic e Modric, entrambi obiettivi nerazzurri in passato.

