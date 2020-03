Il Real Madrid continua a monitorare Lautaro, ma occhio ad Haaland”

Non solo il Barcellona, anche il Real Madrid è sulle tracce di Lautaro Martinez. Non è un mistero che il club madrileno sia alla ricerca di un numero 9 dopo il flop Jovic di questa stagione, che è stato relegato in panchina dal tecnico Zinedine Zidane offrendo spesso prestazioni incolore quando chiamato in causa. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca infatti, oltre a Timo Werner e al gioiellino del Borussia Dortmund Erling Haaland, che potrebbe già fare le valigie dopo soli 6 mesi per approdare ai Galacticos, nel mirino del club madrileno è finito anche l’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez, ambito da tempo anche dal Barcellona. Riuscirà l’Inter a difendersi dagli attacchi delle due big spagnole?

