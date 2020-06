Repubblica – Inter, Esposito può partire a titolo definitivo: tre club interessati in Serie A

Come già accaduto lo scorso anno con Andrea Pinamonti e in precedenza con tanti altri giovani talenti cresciuti nel proprio settore giovanile, l’Inter la prossima estate potrebbe perdere il giovanissimo Sebastiano Esposito. L’attaccante di Castellammare di Stabia, contrariamente a quanto circolato negli ultimi giorni su presunti prestiti all’interno di altre operazioni, secondo la versione online del quotidiano la Repubblica potrebbe in realtà partire a titolo definitivo a fronte di numerose richieste.

Ovviamente, qualora l’Inter dovesse realmente cederlo, si riserverebbe una formula che le assicuri la precedenza per l’acquisto in caso di futura rivendita. Una sorta di recompra, oggi meglio nota con il nome di gentlemen agreement, basata su un accordo meramente verbale tra le due società. In Serie A, vi sono soprattutto tre club che hanno già bussato agli uffici di viale della Liberazione per chiedere il classe 2002. Oltre al Parma, che già a gennaio aveva avuto l’opportunità di prelevarlo in prestito, per Esposito ci sono anche Fiorentina e Atalanta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!