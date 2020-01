Repubblica – La vendetta degli Icardi: Mauro si oppone al riscatto del PSG, Wanda chiama la Juve

Nulla conta il fatto che, con la maglia del Paris Saint-Germain, abbia realizzato 14 gol in 17 presenze. Mauro Icardi, secondo quanto scrive Repubblica, avrebbe in mente solo di tornare in Italia, andando però alla Juventus. La moglie-agente Wanda Nara, infatti, ne starebbe preparando l’approdo in bianconero fin da prima di Natale, al fine di consumare anche una vendetta verso quell’Inter che, l’anno scorso, gli tolse la fascia di capitano. Fin da quel momento il rapporto tra i due e la società non fu più lo stesso.

Ed ora, Wanda e Mauro avrebbero già avviato i primi contatti col ds bianconero Paratici per cercare di capire se il trasferimento è fattibile. Visto l’evolversi delle vicende, è difficile pensare che, come l’estate scorsa, il suo approdo possa essere legato ad un percorso inverso di Paulo Dybala. Da non dimenticare che c’è l’obbligo di trattare con l’Inter, che di certo, a questo punto, non farà sconti.

