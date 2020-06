Retroscena Hakimi: nel 2018 l’Inter lo aveva in pugno, ma Spalletti preferì Vrsaljko

Era destinata a sbocciare la storia d’amore tra l’Inter e Achraf Hakimi. Come rivelato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, infatti, il terzino di proprietà del Real Madrid era già stato vicino ai nerazzurri nel 2017 quando Luciano Spalletti era al timone della formazione interista. Gli 007 dell’Inter, infatti, lo avevano segnalato in ottica calciomercato a Piero Ausilio dopo averlo osservato prima a partire dalla stagione 2016/17 al Castilla e poi in quella successiva nella quale aveva giocato poco nel Real.

Ausilio, che aveva avuto difficoltà a siglare in fretta il prestito di Sime Vrsaljko con l’Atletico Madrid, si era così informato per avere Hakimi. Spalletti, però, alla fine decise di chiudere per il croato per via delle sue attitudini difensive più consone evidentemente al suo gioco. Così il marocchino finì in prestito biennale al Borussia Dortmund e proprio lo scorso novembre riuscì a vendicarsi con i nerazzurri in Champions League con una doppietta.

