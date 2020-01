Mercato – Retroscena Vidal: Valverde era pronto al via libera. Con Setien si fa durissima per l’Inter

E’ stata davvero ad un passo da Arturo Vidal l’Inter, fermata solamente da un pizzico di sfortuna. Come rivelato da calciomercato.com, il centrocampista cileno aveva praticamente già sposato in pieno la causa nerazzurra e, a causa di un rapporto ormai logoro con Ernesto Valverde, stava pure per ottenere dallo stesso allenatore – con il quale quasi non si parlava più – il via libera per andare a Milano già nella finestra di gennaio.

L’arrivo di Quique Setien, invece, renderà tutto più difficile. Il tecnico spagnolo è già stato rassicurato dalla dirigenza blaugrana. Nelle sue intenzioni, il nome di Arturo Vidal dovrà far parte della rosa fino al termine della stagione, anche in virtù dei pochi calciatori disponibili attualmente a centrocampo. Per l’Inter, si riducono vertiginosamente le possibilità di poter fare il colpaccio cileno dalla Spagna.

