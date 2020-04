Rosa corta e panchina ad impatto zero. Vertonghen, Arthur e… Giroud: nasce l’Inter XXL

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter di Antonio Conte quest’anno non ha fatto registrare grandi numeri dalla panchina. Ed è questo l’aspetto sul quale il club nerazzurro è costretto a lavorare per cercare di ridurre il gap di distanza dalla Juventus.

Solo 1274 i minuti complessivi che Conte è andato a pescare dalla panchina, una cifra inferiore rispetto a tutte le altre 19 squadre della Serie A. Quello di Bastoni a Lecce è invece l’unico gol da subentrante riuscito a tradurre in termini pratici il suo ingresso in campo.

Fondamentale quindi sarà un mercato con Marotta che dovrà costruire un’Inter XXL, in modo tale da allargare le scelte e il parco giocatori. Conte ha bisogno di un’Inter che cambi taglia, che dunque allarghi le scelte e il parco giocatori. Arriveranno rinforzi in ogni reparto, mix di giovani ed esperti dal curriculum possibilmente già pesante.

In attacco si punta sul sicuro, Marotta segue da tempo gli esperti Dries Mertens e Olivier Giroud. Uno dei due arriverà con ogni probabilità all’Inter. In difesa l’esperienza potrebbe portarla invece Vertonghen, in scadenza col Tottenham.

A centrocampo il sogno è Arthur del Barcellona, occhi al solito Vidal e alla new entry Tolisso. Serve qualità anche in fascia, Emerson Palmieri è nome garantito. E a destra non va mai dimenticato Federico Chiesa.

