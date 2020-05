Scaloni: “Lautaro al Barcellona con Messi? Un bene per l’Argentina. Difficile strapparlo all’Inter”

E’ chiaro che Lionel Messi potrebbe giocare un ruolo decisivo e determinante nella trattativa in ballo tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro è infatti tentato dall’idea di giocare al fianco del 6 volte Pallone d’Oro, che dal canto suo non perde mai occasione per elogiare il connazionale.

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ai microfoni di RTVE ha parlato così del possibile approdo del Toro al Barcellona: “Se Lautaro avrà la fortuna di giocare con un compagno di squadra come Messi, meglio per noi. E’ l’attaccante di riferimento per i prossimi anni e spero che possa fare bene”.

Ma non sarà facile portarlo via dall’Inter: “E’ un grande attaccante e deve giocare in una grande squadra. Ma lui è già in una grande squadra che compete ad alti livelli, dunque sarà molto difficile farlo allontanare da lì, se dovesse cambiare maglia spero comunque che possa fare bene”.

