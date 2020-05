Sport – La verità sullo scambio Coutinho-Lautaro Martinez

Potrebbe ingannare i lettori il titolo questa mattina uscito nella prima pagina di Sport per quanto riguarda uno scambio tra Philippe Coutinho e Lautaro Martinez. Il quotidiano spagnolo ha infatti rilanciato una notizia di ieri pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in cui in realtà si faceva riferimento ad un collegamento diretto tra i due calciatori, ma in cui non veniva paventata l’ipotesi di uno scambio visto che ai nerazzurri il brasiliano non interessa.

Più che altro, Coutinho – come spiegato nell’edizione online di Sport – potrebbe essere la chiave del Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez, visto che è in uscita verso la Premier League ed ha una valutazione molto alta. Del resto, nella prima anticipazione uscita su Sky Sport dell’intervista registrata, il ds dell’Inter Piero Ausilio è stato chiarissimo: per avere l’argentino i blaugrana dovranno pagare interamente il prezzo della clausola nei tempi stabiliti, non un centesimo di meno.

