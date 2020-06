Sensi-Biraghi, riscatti in standby: l’Inter attenderà agosto per un motivo ben preciso

Il futuro di Stefano Sensi e Cristiano Biraghi all’Inter rimarrà in bilico fino ad agosto. La società nerazzurra ha deciso di prendere tempo e scegliere se esercitare o meno il diritto di riscatto per i due italiani ad estate quasi terminata. Come illustra Tuttosport, infatti, le sessioni disponibili per i riscatti dei prestiti sono due: la prima, quella canonica, si è aperta ieri e terminerà domani. La seconda, invece, è nuova ed è stata inserita proprio come conseguenza delle nuove ed insolite date portate dall’emergenza Coronavirus. E quindi, ecco la finestra 17-19 agosto, preziosissima per tanti club: coi bilanci che chiudono al 30 giugno, infatti, riscattare un calciatore ad agosto significa iscrivere il suo costo nel bilancio della stagione successiva.

Sensi-Biraghi, futuro incerto: l’Inter riflette sui riscatti

Tornando in casa Inter: come finirà il discorso con Sensi e Biraghi? Le sensazioni che filtrano dal mercato sono le stesse da settimane. Per il centrocampista non ci sono dubbi, il riscatto arriverà. Tra i nerazzurri ed il Sassuolo esiste un gentlemen agreement che verrà formalizzato tra un paio di mesi, e porterà nelle casse dei neroverdi circa 27 milioni di euro. Diverso, invece, potrebbe essere il capitolo per l’esterno: l’Inter ha già promesso investimenti pesanti sulle fasce, motivo per cui lo spazio per uno come Biraghi si riduce. Considerate anche le conferme di Candreva e Young, i posti sulle corsie restano limitatissimi. Dal canto suo però, il classe ’92 è cresciuto nel settore giovanile e quindi può tornare utile per le liste Champions. Inoltre, la Fiorentina deve risolvere la stessa questione legata a Dalbert: a questo punto, prende quota l’ipotesi di prolungare i prestiti e riparlarne nel 2021.

