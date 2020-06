Sensi-Inter, nessun dubbio: il riscatto si farà, ma occhio al possibile sconto

Vittima dell’ennesimo infortunio, dopo essere partita alla grande la stagione di Stefano Sensi rischia di concludersi in mezzo a tante ombre. La distrazione al bicipite femorale della coscia destra, infatti, potrebbe tenerlo lontano dai campi fino al termine del campionato di Serie A, restituendolo a mister Conte solo per l’Europa League. Nonostante questo, la decisione dell’Inter sembra essere già stata presa e non essere in procinto di cambiare: il diritto di riscatto dal Sassuolo verrà esercitato nella prossima finestra di calciomercato.

L’estate scorsa, infatti, era stato siglato una sorta di ‘gentlemen agreement’ tra le due dirigenze, con il quale Marotta si impegnava a trattenere il calciatore sebbene il prestito non fosse con ‘obbligo’ ma con ‘diritto’ di riscatto. E il patto non cambierà: nella finestra tra i 17 e il 19 agosto, infatti, la dirigenza nerazzurra riscatterà l’italiano. Secondo il Corriere dello Sport, però, non è da escludere che il management interista richieda un piccolo sconto al club neroverde, proprio in virtù dei continui problemi fisici accusati dal classe 1995 in questa stagione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!