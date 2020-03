Sfida Inter-Juventus per gli esterni del Chelsea: l’assist arriva da… Hakimi?

Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, il Chelsea avrebbe chiesto maggiori informazioni per Achraf Hakimi, di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Un interesse che fa drizzare le antenne di Juventus e Inter. Il motivo? Il suo arrivo alla corte di Frank Lampard potrebbe liberare uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, nel mirino dei due club italiani (sull’ex Fiorentina è forte anche l’interesse della Lazio).

Nei giorni scorsi il laterale si è detto molto incerto sul suo futuro, e ai microfoni di El Chiringuito TV, ha dichiarato: “Quale sarà il mio prossimo club? Sinceramente non sento la società da quando me ne sono andato. Non mi è stato ancora detto niente sul futuro. Per adesso, però, non ci penso. Se avrò la possibilità di tornare a giocare nel Real Madrid sarò felice, ma se non dovesse accadere continuerò a crescere e a migliorarmi da un’altra parte”.

