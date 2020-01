Sky – Centrocampo, la priorità rimane Vidal. Agente di Eriksen atteso a Milano

La dirigenza dell’Inter è a caccia di un centrocampista sul mercato. Come riportato da Sky Sport, la priorità numero uno rimane Arturo Vidal: la trattativa con il Barcellona resta in piedi ma è difficile visto che il centrocampista cileno sta acquistando sempre di più importanza nelle gerarchie di Valverde. I nerazzurri monitorano con attenzione gli sviluppi del caso, sperando anche in un’eventuale mossa dello stesso giocatore.

Non si dovesse riuscire a chiudere l’operazione, l’Inter cercherebbe di portare Eriksen sin da subito a Milano. E’ atteso il suo agente in città nelle prossime ore per un confronto con la dirigenza nerazzurra. L’Inter presenterà la sua proposta, sono stati avviati anche i contatti con il Tottenham. Operazione da 20 milioni di euro, sono in corso valutazioni: lo scambio con Vecino non scalda particolarmente le fantasie della dirigenza inglese.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!