Sky – Il Genoa riscatta Pinamonti: 18 milioni di euro nelle casse dell’Inter

Dopo l’arrivo di Mattia Destro ed il rilancio di Sanabria, Andrea Pinamonti rischia di essere chiuso nell’attacco del Genoa. Visto che il club rossoblù non lo considera in questo momento un titolare, avrebbe scelto di cederlo in prestito. Per farlo, però, dovrà prima esercitare il riscatto concordato con l’Inter la scorsa estate sulla base di 18 milioni di euro.

Come riferito pochi minuti fa negli studi di Sky Sport, il giovane centravanti potrebbe passare nelle prossime ore a titolo definitivo al Genoa. Una volta versati i 18 milioni di euro nelle casse dell’Inter, il club di Preziosi potrebbe così girarlo in prestito in Serie A. Tra i club in prima fila, va segnalato l’interesse molto forte dell’Hellas Verona.

