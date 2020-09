Sky – Il Bayern Monaco insiste per Perisic. E Flick lo elogia: “Ha fatto grandi cose qui”

Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick sta spingendo sul mercato per trattenere Ivan Perisic. L’allenatore ha nuovamente avanzato la richiesta alla propria dirigenza per confermare l’esterno croato di proprietà dell’Inter.

Questa mattina l’allenatore ha parlato della scelta di schierare Coman titolare in finale di Champions League e proprio di Perisic ai microfoni di Sport Bild: “Probabilmente è stata una decisione di pancia. Al giocatore l’ho comunicato poche ore prima del calcio d’inizio, mi piace lasciar aperte le scelte di formazione fino alla fine. In ogni caso schierando Ivan Perisic o Philippe Coutinho non avrei comunque sbagliato. Ivan ha fatto grandi cose nelle partite precedenti”.

