Sky – Inter, Slimani ultimo nome low-cost per l’attacco: i dettagli

Dopo quello di Goran Pandev, spunta un altro possibile candidato per rinforzare il reparto offensivo dell’Inter in modo low cost. Il profilo in questione è quello di Islam Slimani, 31enne ora al Monaco ma in prestito dal Leicester. Negli scorsi giorni era già emersa la possibilità di acquistare il nazionale algerino, ma nelle ultime ore, secondo quanto riferisce Sky, questa pista potrebbe accendersi, ancor più di quella che porta al clamoroso ritorno di Pandev dal Genoa.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!