Sky – Mertens-Inter, parti più lontane: trovato l’accordo con il Napoli, Gattuso decisivo

La volontà di Dries Mertens è sempre stata quella di restare a Napoli, di continuare a giocare con la maglia azzurra ed al San Paolo. Alla fine – nella giornata di oggi – sembra essere arrivato l’accordo tra il belga ed Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di contratto. Il nodo era proprio questo, con le parti che per molto tempo non sono riuscite a venirsi incontro e l’Inter ha provato ad infilarsi.

La società nerazzurra ha infatti offerto un biennale a Mertens per convincerlo a trasferirsi a Milano ma – anche se manca ancora l’ufficialità – ora Inter ed il belga sono davvero lontani. Dopo l’annuncio del pomeriggio di Alfredo Pedullà, pochi minuti fa è arrivata anche la conferma da parte della redazione di Sky Sport. Il Napoli è arrivato ad offrire un biennale a 4 milioni di euro a stagione: decisiva – si legge – la richiesta del mister Gennaro Gattuso direttamente alla società per non privarsi di un elemento fondamentale per la rosa.



