Sky – Non solo Politano-Llorente! Vecino e Allan, Napoli e Inter pensano ad un altro scambio

In ballo tra Napoli e Inter non c’è solo lo scambio Politano-Llorente. Se per i due attaccanti tutto ormai è stato deciso, le due dirigenze hanno iniziato a parlare anche di un possibile scambio che potrebbe coinvolgere Allan e Vecino.

Entrambi i centrocampisti infatti potrebbero lasciare le rispettive squadre dopo gli ultimi avvicendamenti che sembrerebbero aver rovinato qualcosa tra i rapporti con allenatore e club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è una situazione da monitorare con particolare attenzione che potrebbe essere portata a termine in questa finestra invernale di calciomercato. Su Allan c’è anche l’Everton di Ancelotti.

