Sky – Young vuole solo l’Inter e pressa il Manchester United. Eriksen possibile a gennaio: servono 20 milioni!

L’Inter ha in pugno Ashley Young: l’esterno inglese classe 1985, in scadenza di contratto con il Manchester United, sembra essere il profilo prescelto dalla dirigenza nerazzurra per rafforzare la corsia laterale di sinistra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Young sta spingendo molto per farsi cedere in questa finestra di mercato, ha chiesto allo United di andare all’Inter. Bisognerà capire l’indennizzo economico. Spiragli ancora aperti per Christian Eriksen: per portarlo subito a Milano servono 20 milioni di euro, molto dipenderà dalla scelta finale del Barcellona su Arturo Vidal.

