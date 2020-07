SM – Sanchez, il suo futuro è la priorità dell’Inter. Sulla fascia sinistra…

Dopo la grande prestazione offerta ieri sera a San Siro contro il Brescia, la dirigenza dell’Inter, così come Antonio Conte, non ha alcun dubbio: Alexis Sanchez è diventato una priorità. Il cileno potrà essere una pedina fondamentale per il finale di stagione e l’accordo raggiunto con il Manchester United fino al 6 agosto non soddisfa Marotta.

Dunque come riporta Sport Mediaset l’Inter è al lavoro per allungare il prestito almeno fino al termine della stagione, per poi pensare all’eventuale riscatto. Archiviata invece la pratica Achraf Hakimi sulla fascia destra, i nerazzurri lavorano per l’altro versante, quello sinistro. Il nome di Alaba circola da tempo e potrebbe essere lui il regalo di mercato per Conte per la fascia sinistra.



