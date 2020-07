Sport – Il Barcellona farà scadere la clausola di Lautaro: ma c’è fiducia sul trasferimento

Il silenzio delle ultime settimane proveniente da Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez non deve lasciare tranquilli i dirigenti dell’Inter. Il noto quotidiano spagnolo Sport, infatti, questa mattina ha assicurato che i blaugrana non hanno ancora mollato la presa e che ad oggi l’attaccante argentino rappresenta un obiettivo prioritario. L’idea dei catalani è quella di lasciare scadere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro fissata entro il 7 luglio, per poi andare a trattare direttamente con l’Inter a fine stagione.

In Spagna, addirittura, si parla di fiducia ed ottimismo intorno all’operazione. Una volta finito il campionato italiano – vale a dire il 2 agosto – il Barcellona tornerà a bussare alla porta nerazzurra per verificare le condizioni per un trasferimento di Lautaro Martinez. Sulle cifre ci sarà però da lavorare parecchio, visto che i blaugrana nei precedenti colloqui si erano detti ben distanti dagli 85 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo chiesti dall’Inter. La suggestione di uno scambio con Antoine Griezmann, tornata di moda nell’ultima settimana, resta invece impraticabile per l’ingaggio fuori mercato percepito dal francese in Catalogna.

