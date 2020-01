Sport – Inter, si fa dura: il Barcellona tiene Vidal, è troppo importante per il gruppo

Come avvenuto spesso nel corso di questa trattativa, l’Inter è tornata ad un punto morto con il Barcellona nei confronti di Arturo Vidal. In seguito al pacato ottimismo delle ultime ore che aveva fatto pensare ad un possibile assalto previsto per la settimana, ecco che a ridimensionare i nerazzurri ci ha pensato il quotidiano sportivo spagnolo Sport, che nella prima pagine dell’edizione in edicola questa mattina parla di un’operazione ormai sfumata per il club nerazzurro contro la volontà blaugrana.

Come si può leggere dall’anteprima qui in basso, nel titolo principale ecco il messaggio inviato dal Barcellona a Vidal: “Rimani”. Per il giornale spagnolo, il club catalano avrebbe già comunicato al calciatore di non avere alcuna intenzione di lasciarlo andare all’Inter, per l’importanza che riveste tutt’oggi all’interno della squadra. I nerazzurri, che hanno cercato di chiudere la trattativa con il centrocampista ed il suo entourage, stanno incontrando il muro blaugrana che dalla propria parte è convinto che il calciatore non forzerà la sua uscita già a gennaio.

