SportMediaset – Inter, Morata considerato ‘troppo costoso’: stipendio esagerato, si vira su altri obiettivi

Si era fatto largo, nelle ultime ore, anche il nome di Alvaro Morata come possibile nome per l’attacco dell’Inter. L’accostamento pare essere derivato più dal fatto che in passato – alla Juventus – avesse già lavorato con Antonio Conte e Beppe Marotta, ma ad oggi, in realtà, pare che i nerazzurri abbiano in mente altro per il proprio mercato in entrata.

In particolare, secondo quanto riportato da SportMediaset pare che la dirigenza dell’Inter abbia vagliato l’ipotesi ma considerato Morata troppo costoso. Il prezzo del suo cartellino, infatti, si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma quel che impressiona maggiormente è la dimensione del suo ingaggio: 10,5 milioni di euro netti. Veramente troppi, per un attaccante che non rientra nella categoria dei fuoriclasse mondiali.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!