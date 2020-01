Tancredi Palmeri: “Inter-Eriksen ci siamo. Il Tottenham non fa sconti, ma vuole trovare una soluzione”

Sono giorni molto importanti per il mercato dell’Inter, sia in entrata che in uscita. Dopo l’ultimo interessamento del Napoli per Politano che ha bruciato e spiazzato la concorrenza della Roma, i nerazzurri potrebbero incassare la cifra necessaria da investire immediatamente sull’acquisto di Christian Eriksen. Dopo la risposta negativa da parte degli Spurs nella giornata di ieri, c’è la percezione che l’Inter voglia fare un altro rilancio, stavolta quello decisivo. Secondo il noto giornalista Tancredi Palmeri, le condizioni per chiudere ci son tutte, specialmente adesso che il presidente del Tottenham Daniel Levy è sembrato più disponibile di altre volte ad assecondare i desideri nerazzurri.

Questo il commento del cronista su tuttomercatoweb.com: “Ci siamo. L’Inter avanza su più fronti per chiudere con manovra a tenaglia su Eriksen. Prima sul giocatore: accordo totalmente raggiunto, male che vada il danese arriverebbe a giugno. Ma soprattutto con il Tottenham, per avere Eriksen subito. E per questo l’Inter ha presentato una nuova offerta: 18 milioni di €. E gli Spurs si sono mostrati molto aperti: non c’è ancora stata risposta positiva, ma si cavalca verso quella soluzione che sembrava la pista logica sin dall’inizio, ovvero lo striscione d’arrivo con scritto sopra 20 milioni, magari da raggiungere con bonus”.

Sul Tottenham: “E’ vero che Daniel Levy non fa sconti, ma è altrettanto vero che nelle ultime 48 ore si è mostrato possibilista rispetto al suo solito, come conferma chi lo conosce, mostrandosi pronto a trovare soluzioni quando invece di solito nelle trattative rasenta la figura del Signor No. L’ultima richiesta nota del Tottenham è sui 25 milioni, ci si aspetta un’ulteriore decurtazione per arrivare alla fatidica metà strada, ma la differenza adesso è che gli Spurs sono propositivi sul trovare la soluzione”.

