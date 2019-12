The Sun – Conte pesca dal suo ex Chelsea: Emerson e Marcos Alonso, doppio obiettivo per la fascia

La dirigenza dell’Inter è al lavoro anche per regalare a Conte un nuovo rinforzo sulla fascia sinistra: in Italia Marotta continua a seguire la pista che porta a Darmian, ex Manchester United in forza al Parma, ma secondo quanto riportato dal The Sun l’Inter non molla Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, vecchie conoscenze della Serie A ora al Chelsea.

Entrambi i giocatori, voluti da Conte proprio nella sua esperienza sulla panchina dei Blues, non hanno iniziato nel migliore dei modi la propria stagione dopo l’arrivo di Frank Lampard. Mentre sembrerebbe più complicato arrivare all’ex Roma, per Marcos Alonso gli scenari potrebbero essere diversi: la dirigenza nerazzurra è pronta a portarlo a Milano con la formula di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 21 milioni di euro. Al momento c’è distanza tra le parti con il Chelsea che ne chiede almeno 35.

