TheSun – Marcos Alonso, esubero con vista Inter. Il Chelsea ha già due nomi per la sinistra

Sebbene le ultime uscite giocate da titolare, contrassegnate anche da una strepitosa doppietta nel pareggio esterno del Chelsea contro il Bournemouth, in Inghilterra continuano a sostenere che Marcos Alonso a fine stagione andrà via dai Blues. In effetti, il feeling con Franck Lampard non si è mai acceso e – qualora le pretese per il prezzo del suo cartellino fossero state più basse – probabilmente sarebbe già andato via lo scorso gennaio.

L’Inter, come ribadito dal The Sun, è il primo club sulla lista delle corteggiatrici e su quella delle preferenza del ragazzo, visto il rapporto strettissimo con Antonio Conte. Il Chelsea, che sul mercato si sta già muovendo sull’ex nerazzurro Alex Telles e Ben Chilwell del Leicester, dovrebbe però essere sicuramente più flessibile sui termini della cessione. L’attuale valutazione ammonta a 40 milioni di euro, ma l’impressione è che con l’inserimento di bonus e clausole varie, la posizione dei Blues si possa ammorbidire nei confronti di un calciatore che a Londra è diventato quasi un esubero.

