TMW – Cavani verso la Spagna? L’Inter torna forte su Dzeko!

E’ stato il tormentone di mercato della scorsa sessione ed ora il nome di Edin Dzeko torna di nuovo di moda dalle zone di Via della Liberazione. L’Inter – in attesa di capire il futuro di Lautaro Martinez – è alla ricerca di una punta per il prossimo anno. Uno degli obiettivi è Edinson Cavani ma – stando alle ultime indiscrezioni – il Matador è più orientato a scegliere l’Atletico Madrid.

Ecco che dunque – come rivela TuttoMercatoWeb.com – il club nerazzurro è tornato con prepotenza su Dzeko. L’attaccante della Roma ha appena rinnovato il contratto ma l’Inter confida nell’operazione. Il prezzo – che l’anno scorso era di 20 milioni di euro – si è abbassato. Ci sarà da trattare un ingaggio visti i 7,5 milioni che percepisce il bosniaco nella capitale. L’ok di Antonio Conte c’era già in estate, riparte l’assalto?



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!