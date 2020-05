TMW – Inter, si spera nella carta Nainggolan per arrivare a Chiesa

Era stato lo stesso Radja Nainggolan a parlare pochi mesi fa pubblicamente della trattativa portata avanti la scorsa estate direttamente con Vincenzo Montella per andare alla Fiorentina. Il centrocampista belga era stato davvero ad un passo dal vestire la maglia viola, salvo poi cambiare radicalmente idea dinnanzi al nostalgico interesse del Cagliari che per ovvie ragioni non poteva essere ignorato dal calciatore. La storia con i viola, però, potrebbe riprendere quota tra qualche mese quando il centrocampista rientrerà dal prestito in Sardegna all’Inter.

Proprio i nerazzurri hanno intenzione di imbastire una trattativa con la Fiorentina per Federico Chiesa, obiettivo mai tramontato negli ultimi tempi. Per arrivare all’esterno viola per il quale il presidente Commisso chiede almeno 70 milioni di euro, il club di Viale della Liberazione potrebbe mettere sul piatto – oltre ad una ricca offerta – anche il cartellino di Nainggolan. Secondo tuttomercatoweb.com l’interesse viola nei suoi confronti potrebbe agevolare i negoziati, ma servirà prima la piena volontà dell’Inter a dare il via all’operazione.

