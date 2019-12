TMW – Inter, ampia distanza con il Chelsea per Marcos Alonso: 2 alternative individuate

Arrivare ai 35 milioni di euro chiesti dal Chelsea per Marcos Alonso, sembra in questo momento un’impresa quasi impossibile per l’Inter, che nella finestra di gennaio deve tra l’altro regalare ad Antonio Conte anche un centrocampista di alto livello. Il terzino spagnolo, ai margini della formazione inglese, è dato in uscita proprio per il mercato invernale e sembra essere stato individuato dal tecnico leccese come rinforzo ideale per la corsia sinistra nerazzurra.

Il club interista, però, al momento è arrivato ad un massimo di 20 milioni di euro e spera di poter convincere i Blues ad abbassare le pretese ed essere quantomeno flessibili nella formula. Come riferito da tuttomercatoweb.com, le alternative allo spagnolo sono due. Il primo sempre di casa Chelsea è Emerson Palmieri, ex Roma che conosce bene la Serie A. Il secondo è Matteo Darmian, esterno molto duttile che ha già raggiunto un accordo con Marotta per giugno e che può fare anche il centrale di difesa.

