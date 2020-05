TMW – Inter, deciso il futuro di Sanchez e Borja Valero: entrambi lontano da Milano

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione. Tra le tante voci sui giocatori nerazzurri, ce ne sono alcune che descrivono un futuro certo e lontano da Milano. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, i nerazzurri non riscatteranno a fine stagione Alexis Sanchez e lasceranno partire Borja Valero.

Per quanto riguarda l’attaccante cileno, quest’anno non ha dato i risultati sperati da Antonio Conte, complice anche un problema fisico arrivato nel suo miglior momento stagionale. I 12 milioni di euro di ingaggio sono un ostacolo che al momento la Beneamata non intende affrontare ed il suo ritorno a Manchester sembra l’unica opzione. Le 15 presenze in stagione, con un solo gol, sono troppo poche per fare investimenti di questo tipo nel reparto offensivo.

Per lo spagnolo, invece, il discorso è differente. Con il contratto in scadenza al 30 giugno, l’intenzione della società è quella di non proporre il rinnovo e lasciarlo partire. Il centrocampista classe ’85 ha collezionato appena 15 presenze e 2 gol in questa stagione e la sua età inizia ad essere un fattore pesante per il suo futuro in rosa.

