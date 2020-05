TS – Il Torino fa sul serio per Gagliardini: il sul nome mette d’accordo tutti

Dovrà inevitabilmente metter mano alle uscite la prossima estate l’Inter, soprattutto per quel che riguarda alcune pedine del centrocampo. A partire da Borja Valero, in scadenza al prossimo 30 giugno, a cui non verrà rinnovato il contratto. Se per Matias Vecino non sono mai mancate le offerte soprattutto dalla Premier League, a far le valigie ancor prima potrebbe però essere Roberto Gagliardini. Come confermato anche questa mattina da Tuttosport, il Torino ha scelto di fare sul serio e tentare l’affondo.

Inserito nella lista di mercato da Massimo Bava, il centrocampista nerazzurro sarà una priorità anche del nuovo ds granata Davide Vagnati insieme a Bonaventura. Tra le possibili operazioni, quella più gettonata da entrambe le parti sembra coincidere con uno scambio alla pari di cartellini. All’Inter, in particolar modo, interessa Armando Izzo tra le fila del Torino. La valutazione del difensore si aggira sui 20 milioni di euro come quella di Gagliardini, un dettaglio che potrebbe fare la differenza per l’epilogo felice della trattativa.

