TS – La Fiorentina tiene duro su Castrovilli, ma l’Inter ha una strategia vincente

Dato lo stop forzato del campionato, non resta che sperare che l’emergenza coronavirus possa essere superata quanto prima per riprendere a parlare esclusivamente di calcio giocato. I club, nel frattempo, oltre a lavorare fianco a fianco con le federazioni per la programmazione del campionato una volta ripresa l’attività, possono elaborare le prime strategie di mercato. Antonio Conte ha già individuato delle zone da rinforzare alla dirigenza dell’Inter, per fare alzare ulteriormente l’asticella in vista del prossimo anno.

A centrocampo, ad esempio, potremmo vedere ancora un piccolo ritocco dopo gli acquisti della scorsa estate. In bilico ci sono ovviamente le posizioni di Vecino e Gagliardini, con Borja Valero a scadenza di contratto nel prossimo giugno. Due pedine, dunque potrebbero essere aggiunte alla rosa. Una di queste, come ribadito da Tuttosport, potrebbe essere Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, per via della stagione disputata fin qui, vale circa 35-40 milioni

Strapparlo alla società del presidente Commisso non sarà semplice, ma in tal senso gli acquisti di Pulgar la scorsa estate, Duncan a gennaio e Amrabat per la prossima annata, lasciano intendere che con un’offerta congrua il club viola potrebbe pure cedere il proprio talento; magari inserendo Dalbert come contropartita, già in prestito alla Fiorentina e particolarmente gradito a tutto l’ambiente.



