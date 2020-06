TS – I motivi per cui l’Inter considera Morata l’erede di Lautaro Martinez

Ci sono stati dei semplicissimi sondaggi tra l’Inter e l’entourage di Alvaro Morata, di quelli che anche nei mesi al di fuori dal calciomercato se ne portano avanti a centinaia. Il club nerazzurro, stando alle ultime interviste di Piero Ausilio e Beppe Marotta, considera Lautaro Martinez un elemento chiave e non ha alcuna intenzione di privarsene. Qualora però l’insistenza del Barcellona dovesse arrivare ai 111 milioni di euro stabiliti dalla clausola entro la scadenza del 7 luglio, allora il divorzio con l’argentino diverrebbe inevitabile.

Per questo motivo, alla base di una prima richiesta di informazioni per Morata, c’è la piena consapevolezza per l’Inter che lo spagnolo potrebbe essere l’erede dal punto di vista tattico del Toro. Innanzitutto per il feeling con Marotta e Conte, con i quali ha avuto modo di lavorare alla Juventus e al Chelsea, ma soprattutto perché le sue caratteristiche da centravanti moderno sono quelle che il tecnico leccese ricerca per far coppia con Romelu Lukaku.

Tra l’altro non va sottovalutato un altro aspetto: Morata, che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid se Edinson Cavani dovesse essere ingaggiato a costo zero proprio dai colchoneros, conosce bene il calcio italiano visto che per due anni ha vestito la maglia bianconera. Parla molto bene la lingua grazie alla moglie Alice sposata a Venezia nel giugno 2017 e si integrerebbe perfettamente in un gruppo prevalentemente costituito da azzurri.

