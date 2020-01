TS – Il Milan a caccia di un esterno: Boban e Maldini non mollano Politano, l’Inter pensa allo scambio con Kessie

Dopo che l’affare con la Roma è saltato sul più bello, Matteo Politano è chiamato comunque a trovare una nuova sistemazione visto che l’Inter è decisa a non puntare più su di lui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan è pronto a tornare alla carica per l’ex Sassuolo.

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi sull’asse Roma-Milano per Cengiz Under, Boban e Maldini monitorano con grande attenzione l’attaccante dell’Inter, che continua a sognare comunque il ritorno nella capitale. In corsa potrebbe tornare di moda anche il Napoli ma attenzione al Milan: la dirigenza nerazzurra, con l’uscita di Vecino, potrebbe chiedere ai cugini il Franck Kessie come contropartita per Politano, avendo i due giocatori valutazioni simili sui 25/30 milioni di euro.

