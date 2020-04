TS – Clamoroso Inter: Conte e Marotta puntano Pogba! Sfida lanciata alle grandi d’Europa

Si è trattato semplicemente di una chiacchierata, ma sembra proprio che l’Inter abbia preso le prime informazioni sulla possibile partenza di Paul Pogba dal Manchester United. Dopo i contatti avuti nei giorni scorsi sul possibile approdo in nerazzurro di Moise Kean, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha fatto all’agente Mino Raiola il nome di un altro ex bianconero, vale a dire quello del centrocampista francese. Un sondaggio sotto traccia, come lo ha definito questa mattina Tuttosport, che si aggiunge ai grandi corteggiamenti di Juventus, Real Madrid e Paris Saint Germain.

Riuscire nell’impresa sarà quasi impossibile per l’Inter, tenendo conto dei costi richiesti sia dall’operazione per il trasferimento che per l’ingaggio del calciatore. Ma la presenza nerazzurra alla corsa per Pogba ha lanciato comunque un segnale importantissimo sulle intenzioni della società per il futuro. E bisogna ricordare, infine, che i rapporti con il Manchester United, dopo le operazioni legate a Lukaku, Sanchez ed Ashley Young, sono rimasti ottimi tra i due club. Chissà che da sogno impossibile, non possa pian piano diventare sempre più credibile…

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!