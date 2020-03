TS – Inter, Skiniar non è più intoccabile: può andare via per una cifra monstre

Cercando di mettere da parte per un attimo l’emergenza coronavirus, che inevitabilmente sta condizionando non poco tutto il mondo dello sport, torniamo a parlare di possibili scenari futuri in casa Inter. Stamattina, ad esempio, nell’edizione andata in edicola di Tuttosport si è fatto riferimento ad una possibile cessione di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, con l’arrivo di Antonio Conte ed il passaggio alla difesa a tre, non ha completamente assorbito le nuove consegne tattiche, specialmente in fase di possesso palla.

Secondo il noto quotidiano sportivo torinese, insieme a Lautaro Martinez è proprio Skriniar il calciatore della rosa nerazzurra ad avere più mercato. Proprio in virtù del discorso tattico di cui sopra, non è più un intoccabile agli occhi della società, sebbene il suo valore non sia mai stato messo in discussione fino a questo momento. Per cui, qualora il Manchester City di Pep Guardiola dovesse iniziare a fare sul serio arrivando con una cifra monstre, allora difficilmente l’Inter si opporrebbe alla partenza dell’ex Sampdoria.

