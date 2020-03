TS – Lautaro-Barcellona? L’Inter gradisce quattro blaugrana: non c’è Vidal

Il futuro di Lautaro Martinez all’Inter è sempre più in bilico. Secondo il quotidiano Tuttosport, in edicola questa mattina, il Barcellona continua a monitorare l’attaccante argentino in vista della prossima stagione e vorrebbe portarlo in Spagna, dove Lionel Messi è pronto ad accoglierlo. L’Inter chiede oltre 100 milioni cash, ma in alternativa avrebbe fatto quattro nomi che potrebbe entrare in uno scambio.

“Il Barcellona, per motivi di bilancio, non può e non vuole investire 111 milioni in un colpo solo, ma preferirebbe anche valutare di più l’argentino, individuato come erede di Suarez, inserendo però nella trattativa uno o più giocatori, in modo da poter iscrivere nel proprio esercizio economico delle plusvalenze”.

Il giornale piemontese rivela i blaugrana che piacciono alla società di Viale della Liberazione: “Il club nerazzurro, che vorrebbe valutare Martinez intorno ai 150 milioni, ha in mente altri giocatori del Barça, più giovani e dunque sui quali costruire la squadra che verrà come il difensore Todibo (oggi in prestito allo Schalke 04) o i centrocampisti Arthur e Aleñá (al Betis). Sempre che non si riesca a imbastire uno scambio con Griezmann, ma questa è un’altra storia…“.



