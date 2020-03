TS – Sensi, futuro in nerazzurro? Ecco il patto di Marotta con il Sassuolo

Stefano Sensi è stato lo yin e lo yang della stagione nerazzurra: dopo un inizio folgorante, infatti, gli infortuni ne hanno condizionato il rendimento, togliendogli quel fattore d’imprevedibilità che l’avevano reso unico nelle prime gare in nerazzurro. Nonostante le ultime settimane da molti dubbi e poche certezze, però, in casa Inter si ha la consapevolezza di avere un pezzo pregiato tra le mani.

La sensazione, dunque, è che l’ex centrocampista del Sassuolo rimanga ancora legato ai nerazzurri; nonostante non sia presente un accordo con obbligo di riscatto, Tuttosport parla di un accordo verbale tra Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi. Sulla falsa riga dell’operazione che portò al riscatto di Politano, infatti, Sensi sposerà definitivamente la causa nerazzurra.

Come per l’esterno offensivo romano, l’ex Sassuolo è giunto a Milano in prestito con diritto di riscatto, per questioni legate al bilancio; il patto tra gli uomini di mercato delle due compagini, però, non ha mai escluso l’acquisto definitivo del numero 12: Sensi, in estate, sarà totalmente nerazzurro.

