TS – Torino, Radu in pole. All’Inter chiesto anche Esposito: in cambio c’è Izzo

Ci sono parecchi incastri di mercato per un valzer dei portieri che quest’estate potrebbe smuovere decisamente le acque. A tal proposito, anche l’Inter potrebbe ritrovarsi coinvolta per via della presenza di Ionut Radu nella lista degli obiettivi di diverse squadre. Tra queste, ad esempio, c’è anche il Torino del nuovo direttore sportivo Vagnati, che avrebbe individuato l’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro come possibile erede del partente Salvatore Sirigu.

Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, il club granata ha messo nel proprio mirino non solo il portiere classe 1997, ma anche l’attaccante cinque anni più giovane Sebastiano Esposito. In cambio, eventualmente, il Torino sarebbe disposto ad inserire nell’operazione anche Armando Izzo. Il difensore centrale sarebbe un perfetto interprete per la difesa nerazzurra e non è la prima volta che il suo nome viene accostato all’Inter. Antonio Conte, del resto, non si opporrebbe all’arrivo di un profilo così adatto per il suo modulo.

