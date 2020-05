Ufficiale – Giroud firma il rinnovo: rimane al Chelsea fino al 2021

Era già filtrata da qualche settimana la notizia dell’estensione automatica del contratto di Olivier Giroud esercitata dal Chelsea fino al 30 giugno 2021. Da pochi istanti, però, è arrivata anche l’ufficialità del club londinesr che ha comunicato ai propri tifosi di poter fare affidamento al centravanti francese ancora per un’altra stagione. L’attaccante, sempre più coinvolto nelle rotazioni di Frank Lampard nell’ultimo periodo, verrà prevalentemente utilizzato come chioccia per la crescita del giovane Abraham.

In Italia, Inter e Lazio lo scorso gennaio erano state ad un passo dal suo ingaggio, prima che lo stesso Chelsea stoppasse le rispettive operazioni per via delle difficoltà a trovare sul mercato un sostituto di Giroud. Il campione del mondo con la Francia aveva esternato qualche perplessità pochi mesi fa per via dello scarso minutaggio riservatogli, specialmente in ottica convocazioni per l’Europeo 2020, rinviato ufficialmente al 2021.

