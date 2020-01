GdS – Via Vecino, Vidal resta proibitivo. Nuova idea Aranguiz per l’Inter

Con la cessione di Matias Vecino che ora dopo ora sembra potersi materializzare con più facilità, non può bastare all’Inter il solo arrivo di Christian Eriksen per il centrocampo. Al posto dell’uruguagio, sappiamo benissimo che il club nerazzurro avrebbe voluto Arturo Vidal: calciatore perfetto per il modulo di Antonio Conte, che il Barcellona non lascia però andare. Da qui, la necessità di catapultarsi su altri profili, preferibilmente simili all’ex Bayern Monaco.

Come individuato da La Gazzetta dello Sport, tutte le strade del mercato portano a questo punto ad un altro cileno, Charles Aranguiz del Bayer Leverkusen. Simile per caratteristiche a Vidal, il calciatore 30enne è in scadenza di contratto con il club tedesco ed è per questo un’occasione che l’Inter non vorrebbe lasciarsi sfuggire. Nonostante abbia saltato le ultime due partite per un infortunio muscolare, ha il dinamismo che serve per rinvigorire il centrocampo nerazzurro.



