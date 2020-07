VIDEO – Perché l’Inter deve riscattare Alexis Sanchez

#RiscattiamoSanchez è l’hashtag lanciato ieri sera da Passioneinter.com in seguito alla super prestazione di Alexis Sanchez contro il Brescia. L’attaccante cileno ha dimostrato ancora una volta che, al top della condizione, può davvero essere un calciatore determinante che in un gruppo vincente ci sa stare eccome. I successi del club nerazzurro nei prossimi anni, potrebbero passare anche dalla sua permanenza a titolo definitivo in squadra. Di questo, abbiamo parlato nella video-analisi sulla vittoria contro il Brescia.

