Weigl resta il piano B dell’Inter, ma ora è in salita: nuova offerta in arrivo

Arturo Vidal e poi tutti gli altri. La priorità del mercato dell’Inter è il centrocampo e c’è un solo nome, quello del cileno del Barcellona, in cima alle preferenze di tecnico e dirigenza nerazzurri. Dietro, più staccati, i piani alternativi che comprendono anche quel Julian Weigl in scadenza di contratto col Borussia Dortmund e probabile partente nella rivoluzione che i gialloneri stanno avviando.

Da giorni il centrocampista tedesco classe ’95 viene dunque segnalato come piano B per il centrocampo interista, ma gli uomini mercato dell’Inter dovranno fare i conti con una concorrente agguerrita che sta cercando di bruciare le altre pretendenti. Si tratta del Benfica, che secondo A Bola ha fatto un sondaggio per Bruno Guimaraes in queste ore ma continua parallelamente a lavorare all’acquisto di Weigl. Arrivare all’estate per ingaggiarlo a parametro zero esporrebbe i portoghesi al rischio di dover competere con squadre dal potenziale economico più alto, per questo il Benfica sta cercando di muoversi in anticipo con l’intenzione di strapparlo al BVB a prezzi contenuti già in questa finestra invernale.

