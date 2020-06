Werner, parla il tecnico Nagelsmann: “Addio? Non possiamo fare nulla”

Timo Werner è uno degli attaccanti nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. L’attaccante tedesco del Lipsia – dopo le parole di Piero Ausilio della scorsa settimana – sembrava non essere più alla portata dei nerazzurri. Oggi invece secondo La Gazzetta dello Sport la pista si è riaperta grazie alle notizie fatte filtrare dal suo entourage.

Sul futuro di Werner ha parlato il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann come ha riportato TuttoMercatoWeb.com: “Addio? Non possiamo farci nulla. Lui sa il rapporto che abbiamo e cosa ha qui ma se non rende al massimo è giusto non forzare la mano. E’ la sua vita e deve decidere lui”.



