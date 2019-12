Perin va al Genoa, da decifrare il futuro di Radu. Parla l’agente: “Sto andando a Genova per una chiacchierata”

Ultimo in classifica, pronto a ripartire dall’ennesimo nuovo allenatore, il Genoa tra le prime operazioni di mercato per gennaio sceglie il portiere e dalla Juventus riprende Mattia Perin, che andrà nei fatti a contendersi il posto da titolare con Andrei Radu. Il romeno di proprietà dell’Inter ha fin qui disputato una buona stagione tra i pali del ‘Grifone’, ma ora i dubbi sulla sua permanenza e sul suo eventuale ruolo sono inevitabili.

Ne parla ai microfoni di Radio Sportiva l’agente del calciatore, Oscar Damiani, che spiega: “Sto andando a Genova per fare una chiacchierata con lui e capire quale sia la situazione dopo l’arrivo di Mattia Perin. Per me, a prescindere dal caso specifico nel Genoa, è sempre un errore mettere in competizione i portieri. Vedremo quello che accadrà a gennaio, il mercato è lungo. È un ragazzo molto forte caratterialmente, può superare anche questo problema. Certo che il portiere non mi sembra il primo problema del Genoa…”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!